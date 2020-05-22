2020年5月22日(金)
- パンデミックの収束へ 国際社会の連帯と協力を/志位委員長が声明
- 黒川検事長 辞任へ/安倍政権の責任を追及する/志位委員長が表明
- 安倍首相の犯罪明白/「桜」前夜祭 弁護士ら６６２人告発/飲食代６０００円を「寄付」 収支不記載
- 都立病院独法化やめ感染症医療を強めて/住民団体要望
- 日本共産党国会議員の質問特集
- 不要不急法案は廃案にし、コロナ対策に全力を/志位委員長が主張
- 緊急事態「近畿」解除 議運委で質疑
- 首相・法相の責任追及/黒川氏問題 野党国対委員長が一致
- ＤＶ被害者に配慮必要/１０万円給付 本村氏、制度見直し要求
- ネット利用守る配慮を/著作権法改定案 畑野氏が参考人質疑
- 演劇・音楽・映画関係者ら共同行動/芸術・文化 欠かせない 「復興基金」創設を訴え/志位・枝野氏 自民議員参加
- 日曜版２４日号/国民の声が検察庁法案断念させた/宮本亞門さん コロナに不安抱える人を応援
- 「線引きしないで」「助けて」/一律学費半額訴え全国学生院内ラリー/ＦＲＥＥ
- 「法律家の会」が提出した告発状（要旨）
- 検察庁法改定に反対/政権の暴走許さない 宗教者ら国会前で集会/山添氏あいさつ
- コロナ危機から住民守る/公務公共拡充し「命の格差」解消を/自治労連委員長 桜井眞吾さんに聞く
- 全国一律最賃確立求める/全労連会見 「コロナで解雇」防げ
- 軍事費削りコロナ対策に/「爆弾よりも検査を」/米下院進歩派２９議員が要請
- 避難所を非「３密」に/災害対策“コロナふまえて”/共産党、愛知県に申し入れ
- ＰＣＲ検査拡大して/北海道 畠山氏、厚生局に要請
- 文化や農業に支援を/中国５県の党県委 政府に１７０項目要請
- コロナ禍 中高生の妊娠相談増/弱みつく性的搾取許すな 吉良氏 支援・教育充実求める/参院文科委
- 黒川氏と安倍政権/定年延長決めた責任問われる
- きょうの潮流/余人をもって代えがたい、必要不可欠な存在。政府がそう評…
|赤旗ＰＲ