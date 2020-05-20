2020年5月20日(水)
- 検察庁法改定案 「先送り」批判ツイート３２万超/声広げ撤回に追い込もう/俳優・検察ＯＢら次々
- 検察庁法改定案 定年特例の撤回まで/衆院議員会館前 市民がアピール
- ワクチン開発 連帯必要/各国首脳 ＷＨＯ年次総会開幕
- 一律学費半額へさらに/学生２団体「困窮学生に必ず届く」
- 検察庁法改定 今国会断念/新たな民主主義発揚の動き/政治部長 中祖寅一
- 内閣支持率急落/不支持は急増/メディア世論調査
- 申告書以外で申請可/持続化給付金 清水氏への答弁/衆院財金委
- 生放送！とことん共産党/新自由主義的改革突き進んだ国で被害が大きく/問われる“コロナ後”/中野晃一さんと小池書記局長語り合う
- コロナ対策 党都議団が都に申し入れ/協力金の抜本的拡充を
- コロナから命と暮らし守る/沖縄県議選 党団長ら政策発表会見
- 学生に食材を配布/高知・プロジェクト 「非常に助かる」
- 就労支援事業 報酬見直して/北海道岩見沢 畠山氏が施設訪問
- 学生アルバイト雇用追加/北海道 旭川市長が共産党要請に
- 学生支援 簡易制度で/参院委 山添氏「速やかに給付を」
- 検査体制強化求める/倉林氏 国が主導的に進めよ
- タクシー労働者守れ/武田氏 解雇問題、各地で発生
- 水産業者へ支援策を/紙氏 自粛要請の影響で苦境に
- ８８％が「消費税減税」希望/コロナ危機対策「５％に」の声/なくす会アンケート結果
- コロナ危機打開へ党強く/労働者後援会代表委員アピール
- 通所９１％が経営悪化/介護事業者全国団体 影響を調査
- 感染者受け入れ病院/４月の赤字１億円/３団体経営調査/医療崩壊危惧
- 子どもに命の危機/支援団体 貧困世帯給付上乗せ訴え
- 緊急小口貸付の受け付け/全国の郵便局でも/２８日から
- アベノマスク/実績ない企業に３０億円/「信頼して発注」と政府
- 検察庁法案見送り/国民が声上げれば政治は動く
- きょうの潮流/繁華街の歩道わきに捨ててあった、コンビニの袋とカラスの…
|赤旗ＰＲ