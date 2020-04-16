2020年4月16日(木)
- 政府一転/１人１０万円給付検討へ/野党の要求と世論の批判受け 首相が表明
- 発熱外来 支援足りず/東京 小池書記局長が病院で聞き取り
- 映画守れ 署名６．７万人/ミニシアター 支援求め政府に要請
- 感染防止 養護教諭頼み/“国が物資やマニュアルを”/「保健室がクラスターになりかねない」
- 日本共産党国会議員の質問特集
- 補正予算 充実審議こそ/穀田氏会見 政府の姿勢批判
- 住民権利ないがしろ/スーパーシティ法案可決 共産党など反対/衆院委で清水氏
- 在宅被災者支援強化を/参院復興特委 紙氏、制度見直し要求
- ＤＶ・虐待対策求める/都道府県などに厚労省連絡/「宣言」受け
- ２０２０焦点・論点/新型コロナ 特徴と影響・対策/ウイルス学・元国立感染症研究所室長 加藤茂孝さん/感染爆発抑止と補償を併行して常に議論できる専門組織が必要
- 生放送！とことん共産党/首相に庶民の切迫感見えぬ 政府のコロナ対応を批判/佐高信さん 小池書記局長
- 政府は継続的な補償を 経営・生活守るのは政治の役割/志位委員長がネット番組出演
- 県独自の支援が必要/千葉県知事に共産党要請
- プロレス団体 休業補償要請/“無観客試合もできず” 選手ら生活不安訴え
- 「収入ゼロ」声切実/札幌で弁護士ら 雇用・暮らし電話相談
- ５Ｇ整備で減税 疑問/参考人質疑 笠井氏が質問
- ＵＲ住宅家賃払えぬ/高橋氏が猶予求める
- 田中氏（４２）の勝利必ず/静岡初の共闘が力に/４区補選 共産党・後援会
- 結束・協力 各国訴え/コロナ対策 ＡＳＥＡＮ首脳会議
- コロナでも米国第一/ＷＨＯへの拠出金停止表明/トランプ大統領
- 国連総長「ＷＨＯ絶対に重要」/“資金減らす時ではない”
- 米は「不道徳」と批判/中国専門家チーム
- コロナ 奮闘する医療労働者/命守る人員と病床確保を/日本医労連委員長 森田しのぶさんに聞く
- 退職拒否 賃金補償せよ/ロイヤル社 自交総連が要求
- 健康守る休業補償に/全労連が街頭で訴え
- 小規模映画館守ろう/関係者ら各省庁に要請
- 大学の研究・生活支えて/奨学金の会 畑野議員に要請
- 「休業と補償はセット」 声大きく/全商連調査 全業種売り上げ減
- 新型コロナ/疾患ある学生 働く妊婦 救済へ一丸/神奈川 党県委に相談続々
- 職安に相談急増 名古屋/親から継いだ居酒屋閉め職失った/派遣の仕事も住まいもなくなった
- 集団感染「非常に不安」/広島の福祉施設 「しっかり補償して」
- 緊急雇用対策 ２０人採用へ 青森市/共産党の要求実る
- 陸自訓練死は傷害致死の疑い/“８カ所脳挫傷 起こりえない”/元幹部自衛官が雑誌で指摘
- 休業要請 府・市が独自支援
- 感染 紙一重/看護現場 支援急務/マスク１週間に１枚だけ 発熱外来の設置場所なし 透析専門病院に発熱患者
- 検察介入 独裁に道/法律家６団体 法案審議に反対/ウェブ会見
- 緊急事態条項改憲/危機に便乗した議論許されぬ
- きょうの潮流/先の見えない不安、積み重なるストレスで身も心も硬くなる…
|赤旗ＰＲ