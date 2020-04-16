/１人１０万円給付検討へ/野党の要求と世論の批判受け 首相が表明

政府一転

映画守れ 署名６．７万人

/スーパーシティ法案可決 共産党など反対/衆院委で清水氏

在宅被災者支援強化を

政府は継続的な補償を 経営・生活守るのは政治の役割

/参考人質疑 笠井氏が質問

米は「不道徳」と批判

/命守る人員と病床確保を/日本医労連委員長 森田しのぶさんに聞く

小規模映画館守ろう

/全商連調査 全業種売り上げ減

緊急雇用対策 ２０人採用へ 青森市

陸自訓練死は傷害致死の疑い

/“８カ所脳挫傷 起こりえない”/元幹部自衛官が雑誌で指摘