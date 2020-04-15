2020年4月15日(水)
- 国の方針二転三転/長引く休校 学童疲弊
- 緊縮策の失敗繰り返すな/コロナ対応 欧州４市長 共同アピール
- 年金開始 ７５歳まで拡大/衆院本会議/改定法案審議入り 宮本氏批判「なぜ今」
- 寄り添う政治に転換/静岡４区補選 田中氏（４２）が第一声
- 危機感持って補償を/大門氏 臨時交付金積み増し要求/参院決算委
- 中小・個人事業主への支給/一律給付 検討求める/大門氏
- 「白タク」拡大 高橋氏批判/衆院国交委 改定案が可決
- 給付金 収入認定するな/子育て世帯 宮本氏が求める/衆院厚労委
- 緊急事態宣言発令中も/厚労省「休業手当支払い義務なくならず」/宮本議員追及にＨＰで見解公表
- 介護保険２０年 現場から 基盤崩壊の危機/感染防止と補償を早く/国対策 布マスク１枚だけ
- 休業に家賃支援/福岡市 １カ月分の８割 最大５０万円
- 名湯の危機 震災以上/キャンセル３．９万件 増税・台風に続きコロナ…/飯坂温泉 福島市
- 補償なき「宣言」命守れぬ/ＢＳ番組 小池書記局長が強調
- 年金制度改定法案/宮本徹議員の質問（要旨）/衆院本会議
- カジノ誘致即停止要求/横浜市長に７野党と市民の会
- コロナ下 筋ジス患者２４５キロ移送 北海道/国立八雲病院 閉鎖計画/「命の危険 中止して」
- 米国 コロナ感染・死亡率 アフリカ系住民突出/貧困・持病 背景に人種間格差
- 制限措置対応分かれる/欧州 一部諸国が緩和開始
- 救え！ミニシアター コロナ休業 存続の危機/命を考える ドキュメンタリーで発信/支援の署名 なくてはならない映画館
- 都は新宿の灯守って/料飲業者 知事に休業補償要請
- 休業要請「元町映画館」危機/「文化が街からなくなる」/神戸
- 展示会産業つぶれる/コロナ拡大 イベント中止・延期次々/関連中小零細 援助待ったなし
- 嗅・味覚異常は高感染率/新型コロナ研究
- 台風１９号 堤防被害を政府修正/塩川氏追及 「越水」から「決壊」に/埼玉・都幾川
- 休業支援 最大３０万円/神奈川 県商連歓迎も“不十分”
- 在日米軍とコロナ/感染情報の提供と公表直ちに
- きょうの潮流/いま人の移動や接触が制限されるなかで…
|赤旗ＰＲ