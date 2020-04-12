2020年4月12日(日)
13日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。
- 営業続けられる補償を/志位委員長・田村政策委員長が全商連・太田会長らと懇談
- 新型コロナ/観光の街 休業補償/静岡・西伊豆町 全町民にも一律１万円
- 国民の命 本気で守る政治に/コロナの前後 日本が変わったと言えるたたかいに/衆院静岡４区補選 小池書記局長が応援
- 有害泡消火剤が大量漏出/沖縄・普天間基地 こども園にも飛散/党県議団が現地調査
- ＰＣＲ検査の実施制限/自治体マニュアルで判明
- 休校でも受け入れ促す/文科省 宮本議員の指摘反映
- ３０万円給付に統一基準/単身世帯は月収１０万円以下
- ギグワーカーも対象に/持続化給付金 笠井議員求める
- 自民議員、在日外国人“排斥”/“給付金ダメ”に厳しい批判
- コロナ危機乗りこえ平和で豊かな沖縄へ/共産党県委 県議選政策アピール
- 沖縄県議選勝利へ募金と支援をお願いします/４月１１日 日本共産党中央委員会同・沖縄県委員会
- コロナで退職押しつけるな/ロイヤル社長に抗議 組合「雇調金で雇用守れ」
- なんだっけ/ＮＨＫが「指定公共機関」になるの？
- “感染疑い来院”４７％/大阪の開業医 マスク・消毒液不足の中…/保険医協会がアンケート調査
- 国保も傷病手当支給を/宮城・大崎 党市議団が要請/市側は「検討」
- まつり中止にあえぐ弘前の企業/「即効性ある補償・支援を」/青森 ふなやま氏らパンフ届け懇談
- コロナ対策、政治どうする/民青京都 動画ライブ配信/倉林氏が参加
- 住宅確保待ったなし/高橋氏 家賃減免など迫る
- “今”届く経済対策を/高橋氏 補正予算案ただす
- 緊急事態条項許さぬ/藤野氏 改憲の動きを批判
- 雇用守る対策が必要/宮本氏 運転手解雇めぐり
- 自治体に周知を要請/宮本氏 放課後デイの報酬
- 補償・納税猶予を要求/清水氏 中小企業への支援
- 責任持ち政策進めよ/田村智子氏 道交法改正に賛成
- 新型コロナ/総額２９００億円を給付/ベトナム 休業・失業対策へ/労働者・個人事業主に
- 新型コロナ拡大/感染医師 死亡１００人超/イタリア 防護策強化求める声
- 改定綱領学習講座（４）/改定綱領が開いた「新たな視野」〈４〉/志位委員長の講義
- バイト激減 生活ギリギリ/学生にも給付金を/京都・民青 コロナ実態調査
- コロナ禍 障害者も苦境/事業所維持 模索続く/名古屋・北区
- “国の補償が必要だ”/福島 岩渕氏ら商工会などと懇談
- コロナ禍 困窮する若者/家賃補助 学生の助けに/２０日から制度の対象者拡大
- 収入ゼロ 家で冬眠/落語家が補償を訴え/桂文福さん
- 労働者の未来に無責任/ロイヤルリムジン退職押しつけ/怒る運転手
- 救急医療崩壊「実感」/２学会が声明、危機感表明
- “収入も客足も８割減”/軒並み「臨時休業」/要請初日 店主ら不安口々、解雇も/東京・新宿
- 全市民に１万円支給/山梨・富士吉田市 「助かる」歓迎の声
- 世界覆うコロナ禍/パンデミック宣言１カ月
- コロナ危機と住居/安心の住まい確保への支援を
- きょうの潮流/人類は人命救助にこそお金を使うべきではないか―。…
|赤旗ＰＲ