2020年4月11日(土)
- 都が休業要請/遊興 大学・学習塾 運動・遊技 劇場 集会・展示 商業 ６業態・施設/きょう適用 知事公表
- 緊急事態宣言/国と地方 食い違い噴出
- 政府の補償拒否 背景/都と見解違い 田村政策委員長が会見
- 交付 わずか６件/一律休校 企業への助成金/フリーランス支援金も６件
- 小事業者に１０万円/埼玉・川口 売上高減に給付
- ＮＹ原水爆禁止世界大会/２５日ネット開催
- 中国・武漢「封鎖」解除受け/志位委員長が要望
- 住居確保給付金の対象拡大/収入減やフリーランスも可/宮本議員の質問実る
- 関電問題 経産省 二重の法違反/電取委の審査にも不備 笠井氏が告発
- 羽田に赤外線カメラ設置へ/感染拡大防止 赤嶺氏が要求
- 新型コロナ どうする医療危機・検査強化/小池晃党対策本部長に聞く
- “給付奨学金急いで”/会が文科省要請 コロナで家計急変
- イスラエル封鎖下のガザ地区/新型コロナ 感染急拡大も/医療品 慢性的に欠乏
- 新型コロナ 失業申請６６０万件増/米国 医療従事者も目立つ
- 新型コロナ 経済対策 ６４兆円合意/ＥＵ財相 「コロナ債」は見送り
- 新型コロナ 子ら守って 「居場所」に緊急受け入れ/家庭で生きにくさ抱えて/こどもソーシャルワークセンター理事長・社会福祉士 幸重忠孝さんの報告
- 新型コロナ ＤＶ被害増加・悪化 対策を/在宅夫の監視に避難できず
- 医療体制確保へ支援を/保団連が緊急要望書
- 子の権利守る視点で/コロナ対策で３１条の会
- 増税にコロナ/消費税払えない。５％に戻して/兵庫の零細業者
- 飲食店守れ/北海道小清水町 出前応援事業/商工会と町が連携 値引き分補填
- 介護事業所に休業補償 名古屋
- 検査・医療・助成を/沖縄 知事に共産党県議団
- 河井陣営の疑惑/あいまいにできない深刻さだ
- きょうの潮流/濃厚接触―。新型コロナウイルス感染で身近な人の周辺でも…
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