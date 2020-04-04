2020年4月4日(土)
- コロナ対策 医療体制強化を/超党派議員と医師会意見交換 小池書記局長が発言
- 中東派兵 「たかなみ」感染検査体制なし/穀田氏追及に防衛省認める
- 牛乳生産者へ支援実施/給食休止 農民連など要求 国が補てん
- 年金運用 損失１７兆円超/ＧＰＩＦ１～３月 安倍政権の株価対策
- 新型コロナ検査抜本強化を/ＢＳ番組 小池書記局長が提起
- アベノマスク/布マスク２枚より抗体検査キット/小池氏批判
- 医療体制確保急げ/参院本会議 山添氏 首相に迫る
- 国の賃金補償不可欠/宮本氏 緊急事態宣言は欠陥
- 日本の検査、独の１７分の１/「パンデミック対応に不可欠」/英グループ分析
- 原発汚染水の海洋放出/福島県は認めるな/党県委 公聴会控え申し入れ
- コンビナート真上飛行/羽田新ルート川崎市臨海部 はたの氏ら現地調査
- コロナ対策 町に要請/たまき県議「生活・営業守ろう」/沖縄・八重瀬町
- 「地位乱用に厳正対応」/倉林議員に公取委員長候補/参院議運委
- 新幹線は経営の重し/公共交通守るため 畠山氏がＪＲ北と懇談
- 首相のコロナ対策本部設置、オリパラ延期報告/山添議員の代表質問/参院本会議
- ＧＰＩＦ損失/株式比重高めリスク拡大
- コロナ禍 緊急事態宣言による営業停止/休業手当支給 義務なしの危険
- 新型コロナ 世界の雇用直撃/米 失業申請６６０万件/２週連続で過去最多更新
- 新型コロナから国民の命と暮らしを守る取り組みに全力をあげつつ、強く大きな党をつくる活動に意気軒高に取り組もう/４月３日 中央委員会常任幹部会
- 「受験から入学までの費用」 過去最高に/修学困難増も 東京私大教連調査/“学費軽減 大幅に”
- 国税庁が大規模研修へ/埼玉・和光 多人数の接触避けられず
- 「森友」の職員手記/再調査拒否は政権の責任放棄
- きょうの潮流/おもしろい、元気が出る、ありがとう。感謝とともに子どもたちから…
|赤旗ＰＲ