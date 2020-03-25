2020年3月25日(水)
- 文科省が学校再開指針/密閉・密集避けて、換気の徹底/地域別の対応求める
- 安全登校へ環境整備を/畑野氏質問/学校再開 文科相「きめ細かくＱ＆Ａ追加」
- コロナから難民守る/世界に即時停戦呼びかけ/国連事務総長
- 卒業式、保護者も参加できた/神戸 市民と共産党が要求
- 森友問題 首相を追及/大門氏「職員追い込み関与」
- 内定取り消しは無効/参院厚労委 倉林氏質問に厚労相答弁
- 賃金請求権３年に抑制/参院委で可決 倉林氏が反対
- 「森友」真相解明に背/野党ヒアリング 財務省は精査消極的
- 生放送！とことん共産党/いま、マルクスがおもしろい/石川氏 資本主義でのたたかい重要/小池氏 野党の政策合意の前進大事
- 自衛隊 ＰＦＯＳ４度使用/「毒性」指定後も 赤嶺氏に答弁書
- 納税者に配慮必要/衆院財金委 清水氏が対応求める
- 不同意性行為違法に/参院法務委 山添氏法改正求める
- 移動の権利守る施策へ/衆院本会議 予算増へ高橋氏が質問
- 性暴力根絶・被害者支援を/当事者団体 刑法改正など要望/担当相「包括的に取り組む」
- 特措法改定案参考人質疑/法案不備は議論必要/田村智子氏
- ＣＯ２削減目標引き上げよ/田村貴昭氏 石炭火発脱却訴え
- 社会科で領土問題記述増/中学校教科書の検定結果公表
- 新型コロナ相談・受診の目安/厚労省 柔軟な対応を求める
- 検察官人事 介入許すな/法律家と総がかりが声明
- 福島第１原発の汚染水問題/東電が放出手順案
- 「安倍９条改憲」/国民との矛盾は明白 断念せよ
- きょうの潮流/７歳の男の子が夏の終わりを描いた詩。それを赤でペケした…
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