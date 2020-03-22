2020年3月22日(日)
- 新型コロナ対応/感染で損失、納税猶予/国税庁、柔軟対応を約束/清水氏が要求
- 都ＯＢ２２人 天下り/五輪選手村開発関連１０社/都有地９割引き 関与か
- コロナ解雇防止/雇用継続なら賃金保障へ/英政府 １人８０％負担/「予算に上限設けず」
- 宮古島にミサイル基地いらぬ/沖縄 駐屯地前で住民集会
- コロナ死者１万人超/世界７２カ国・地域 欧州が半数
- 「赤旗」新型コロナ特集掲げ宣伝/自粛の影響 経済が深刻/首相の対応あまりに後手/札幌
- 高齢者など早めの受診を/コロナ専門家会議 方針変更を提言
- 改定綱領学習講座（１）/改定綱領が開いた「新たな視野」〈１〉/志位委員長の講義
- コロナ 学童 負担大/赤嶺氏・県議団 聞き取り/那覇
- コロナ不安「国に声届けます」/穀田・倉林・大門・井上氏 諸団体と/京都
- 資金繰り 中小に不安/伊藤氏「手続き簡素化早く」
- 在宅介護 崩壊の危機/倉林氏「減収は全額補償を」
- 一括交付金 増額こそ/紙氏「基地は沖縄振興妨げ」
- 原発癒着 さらに拡大/企業ふるさと納税で清水氏
- ナミビアが３６カ国目/核兵器禁止条約の批准
- 羽田新ルート/危険な都心低空飛行は撤回を
- きょうの潮流/もしも、いま生きていたら、どんな物語を描いただろうか。…
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