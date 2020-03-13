2020年3月13日(金)
- 国民生活の緊急防衛、家計・中小企業への強力な支援を/志位委員長が緊急経済提言
- 娘に性的暴行 逆転有罪/父に懲役１０年 フラワーデモの契機/名古屋高裁
- 特措法改定案が衆院可決/コロナ対策
- 広範な人権への制約 徹底審議のうえ廃案を/特措法改定案 志位委員長が会見
- 森法相 暴言を撤回/野党が徹底追及
- 森氏に法相の資格なし/志位氏が会見で批判
- 森氏の検察官侮辱発言/謝罪・撤回で済まされない
- 賃金請求権 ３年に抑制/労基法改定案 宮本氏が反対/衆院委で可決
- 国民生活の緊急防衛、家計・中小企業への強力な支援を/志位和夫
- 新型コロナ 極端な収入減 支援を/フリーランスの労組・団体など
- 日曜版１５日号/特集 新型コロナが日本経済を直撃/作家の室井佑月さん「ため息は意見に変えて」
- 地方税法改定案/伊藤議員の質問（要旨）/参院本会議
- 資金繰り支援強化を/大門議員 中小企業対策を要求
- 納税猶予 適切に対応/清水議員 国税庁が答弁
- 労働者直接支援こそ/武田議員 バス・タクシー業界
- 休校中も昼食提供可/吉良議員 文科相が答弁
- 新型コロナ 対策へ奮闘/住民に寄り添う共産党と各団体の活動
- 新型コロナ 子育て世帯に給付金を/支援団体が訴え “最も支出かさむ時期”
- 高齢の中国人夫妻、ビザ延長/共産党長崎市議団と田村貴昭議員が連携
- 性暴力裁判 「痛みに思いはせた」
- 東電の責任断罪/故郷喪失に慰謝料/福島原発事故・避難者訴訟 仙台高裁
- 朝鮮学校にマスク配らず/コロナ対策 さいたま市に批判
- 暮らしの危機打開/政府と大企業は責任を果たせ
- きょうの潮流/１年間かけてじっくり描く、主人公やおもな出演者に中高年…
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