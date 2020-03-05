2020年3月5日(木)
- 新型コロナ対応の基本姿勢を改めよ/志位委員長が安倍首相と党首会談/特措法は断念を
- 「桜を見る会」 出資“見返り”に招待/田村氏、マルチ被害拡大で追及
- 国は暮らしに責任を/倉林氏、一律休校の責任問う
- 志位委員長と安倍首相の党首会談（概要）
- 新型コロナ/茂木町が休校方針撤回/栃木 “子どもの安全確保を優先”
- ２０２０米大統領選/サンダース氏 ４州首位/スーパーチューズデー バイデン氏は８州
- 新型コロナ/一律休校は事実上撤回/党国会議員団対策本部 各地の現状報告
- 新型コロナ/党本部でも対策会議
- 酪農家へ手当て検討/小池氏質問で農水相答弁
- 特別支援学校の一律休校/実情に応じた対応を/党滋賀県議団
- 予算措置強化求めよ/党那覇市議団 市長に申し入れ
- 宗派超え いのち訴え/ライフウォーク宗教者行進/京都
- 新型コロナウイルス対策/中小企業・業者支援早く/２団体が政党・政府要請
- 全国都道府県組織部長会議/３月 出足早いとりくみを/若林義春党建設委員会責任者代理の討論のまとめ（要旨）
- 同性事実婚に法的保護/東京高裁も認める
- 河井案里氏の選挙戦 首相秘書が応援/陣営関係者が本紙に証言/全体指揮していたのは克行氏
- 感染拡大への対策/不安の解消へ立て直しを図れ
- きょうの潮流/「グランド・バーゲン」。持てる国と、持たざる国との大き…
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