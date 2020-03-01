2020年3月1日(日)
- 新型コロナ 首相独断の一律休校/“学校混乱、余計な不安招く”/自治体に広がる自主判断
- 休校要請の根拠語らず/混乱に反省なし 安倍首相が会見
- 一律休校撤回・現場支援こそ/ＢＳ番組 小池書記局長が主張
- 観光客減、デパ地下がらがら 北海道/緊急事態宣言“やり方強引”
- 「一律休校」説明会見/首相、国民の批判に開き直り/自治体の判断 サポートを
- 休校「おおむね１０日」/野党説明要求に 文科省が明言
- 「一律休校」は撤回を/ＢＳ番組で小池書記局長（詳報）
- 新型コロナ 観光業への融資必要/宮本・辰巳氏 近畿運輸局聞き取り
- 安倍政権 対策費増やさず/愛知弁護士の会 山添氏が情勢報告
- 沖縄知事支える県議会に/比嘉氏 事務所開き
- ３～４月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補者
- 所得税法改定案などへの清水議員の反対討論/衆院本会議
- 地方税法改定案に対する本村議員の反対討論/衆院本会議
- 新型コロナ 欧州各国対策強化/伊 緊急措置を延長
- 治安部隊に犯罪集団/ベネズエラ 国連初めて指摘/ＩＮＣＢ報告
- クルーズ船 「下船させ対応なら感染大幅減も」/スウェーデンの研究チーム指摘
- 予算案の衆院通過/国民の痛み顧みる姿勢がない
- きょうの潮流/赤旗編集局が入るビルのそばで２０年近く開業してきた…
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