2020年2月26日(水)
- 一般医療機関で受け入れへ/新型コロナウイルス 政府が基本方針/財政支援は言及せず
- 十分な対策のための財政措置が必要/新型コロナウイルス 小池氏が強調
- 「勤務の延長」 国家公務員法の適用外/検察官定年延長 ８１年法改正への政府資料に/小西議員が要求
- 最高裁 被爆者救済に背/３訴訟上告審 原爆症と認定せず
- 辺野古 異常な警備費/赤嶺氏“やはり新基地間違い”/衆院委分科会
- 検察官の定年延長「口頭決裁」ありえぬ/小池書記局長 会見で批判
- 「国民」の消費税減税検討/小池氏「共通政策へ努力」
- 性犯罪規定改正せよ/本村氏 スウェーデン例に迫る
- 学校寄宿舎職員増を/特別支援 宮本氏 体制強化求める
- いま「赤旗」が旬/賃上げ、格差是正を応援/労働者のたたかいを詳しく報道
- 新基地反対へ党派超えて/沖縄県議会 嘉陽議員が代表質問
- 草の根から野党連合政権/全国革新懇が代表世話人会
- 日米地位協定の改定を/沖縄県議会 とぐち議員が代表質問
- 米裁判 性暴力に有罪評決/「歴史の進路変えた」/＃ＭｅＴｏｏ運動が勝利
- フェミ科研費裁判提訴１年で集い/表現・学問の自由考える
- 羽田新ルート 世界に類ない危険性/衆院予算委分科会 畑野議員が追及
- 新型肺炎 政府対策/重要局面に見合う財政出動を
- きょうの潮流/同じ仕事内容なのに男性より賃金が低い―。２０代の時に経験…
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