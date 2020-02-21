2020年2月21日(金)
- 異常な解釈変更許されない/「職責の特殊性」を無視/検事長定年延長問題 藤野氏が追及/衆院予算委
- 経済危機打開へ 消費税減税、家計応援の政策への転換を/志位委員長が会見
- 名簿 ０３年に一部開示/「桜」招待者 山添議員の指摘裏付け/内閣府が文書提出
- 専門家の英知総結集し、財政出動の抜本的強化を/新型肺炎 志位委員長が会見
- バレリーナ コジョカルさん ＆ 志位委員長対談/「赤旗」日曜版（２３日号）で特集
- 気候非常事態宣言/国会決議めざす議連発足/気候「危機」の認識共有へ
- 不安に応える医療体制を/災害時・新型肺炎 本村議員が要求/衆院総務委
- 「桜」公文書廃棄 虚偽が濃厚/宮本議員が追及 「廃棄履歴も調査を」/１９日、衆院委
- 住民に寄り添う対応を/感染者受け入れ病院で藤野氏/衆院予算委
- 論戦ハイライト/検事長定年延長 法解釈変更を厳しく追及 藤野議員/“三権分立の根幹壊す”
- 日曜版２３日号/消費税１０％で成長率急落 老舗トップ衝撃/新型肺炎「見えない感染」拡大
- いま「赤旗」が旬/議員団と連携 疑惑追う/大手メディアにない「追及する意思」
- 衆院静岡４区補選/しまづ氏を再び国会へ/穀田氏が街頭で訴え
- 女川再稼働十分議論を/宮城の県議・市民ら 知事に要望書
- カジノ誘致にＳＴＯＰ/市民団体が大阪府・市に意見書
- 私学助成 署名４１３万人/就学支援拡充“運動が動かした”/「すすめる会」が提出集会
- 日本郵政 正規と非正規こんなに違う/集団訴訟で賠償求める
- ウーバーなどの請負労働者/世界で組織化進む/「最も活力ある分野」
- ２０２０米大統領選/格差解消へ「社会主義」争点に/民主党候補指名へＴＶ討論
- 新宿駅前 「赤旗」緊急街頭宣伝
- 人権守る地域包括ケアに/熊本市 民医連４４回定期総会
- 陸自基地工事中止を/沖縄・石垣 市民連絡会が要請
- 感染対策強化を 保団連
- サハラ砂漠に魚の骨多数/１万年ほど前は水辺
- 安倍内閣と世論/国民の不信は高まるばかりだ
- きょうの潮流/征服者が被征服国民に強要したもの―。１９５１年調印の…
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