2020年2月19日(水)
- 米空母艦載機訓練の移転候補地/馬毛島に辺野古予算 買収前に設計を委託/衆院予算委 田村貴昭議員が追及
- 首相「虚偽答弁」 徹底追及へ/「桜を見る会」 野党、書面提示迫る
- 被災者の生活 現実厳しい/岩手・宮城 小池氏ら 要望聞く
- 改憲よりも疑惑の説明を/東京・有楽町 ウィメンズアクション/総がかり実行委
- 休める職場環境に/宮本議員 新型肺炎抑止へ提起/衆院予算委
- 香港の民主派区議と笠井・清水両議員懇談/人権・新型肺炎対策
- 自治体は命守る防波堤/参院委参考人質疑 吉良議員が指摘
- 小泉環境相 対策本部より新年会/欠席認めるも居直り５連発
- 首相の言い分 ＡＮＡ側回答で総破綻/「桜」前夜祭 虚偽答弁濃厚に
- 持続可能社会 ともに/日本生協連と志位委員長・山下副委員長懇談
- カナダ ガス輸送管建設計画/先住民・市民が反発/鉄道封鎖・首相は外遊中止
- 熱３８度でも診察されず/クルーズ船 ７０代男性乗客/解熱後「陽性」で隔離
- 高浜 また細管に損傷/福井 ３号機で外側から２本
- 検事長の定年延長/法治国家否定どこまで続ける
- きょうの潮流/うそをつくと、鼻が伸びるピノキオ。米ワシントン・ポスト…
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