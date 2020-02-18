2020年2月18日(火)
- 安倍首相 ヤジ「おわび」/国会審議否定は反省なし/衆院予算委
- ＧＤＰ 年率６．３％減/１０～１２月期 ５四半期ぶりマイナス
- 検査・治療態勢 整備急げ/衆院予算委 新型肺炎で高橋氏迫る
- 東日本大震災９年/復興の機械的打ち切り反対/共産党が被災地調査/小池書記局長ら 達増岩手知事と懇談
- 早急に検査し下船を/新型肺炎 クルーズ船客が緊急要請
- 小池書記局長が会見/ＧＤＰ大幅減 消費税増税が原因/５％への緊急減税とくらし応援の「大胆な対策」を
- 首相の反共デマ 野党抗議/衆院議運委理 答弁の撤回・謝罪要求
- 暴言への反省なし/衆院予算委 ヤジ問題で首相
- 論戦ハイライト/公立・公的病院再編統合問題 高橋議員の質問/地域無視のリスト撤回を/医師不足の解消こそ
- 政権交代 力を合わせて/九州・沖縄ブロック まじま氏先頭に
- ヤジ飛ばす首相は退陣/東海ブロック 本村氏が訴え
- 放射能汚染水 海洋放出だめです/脱原発首長会議が声明
- 米軍機部品落下に抗議/沖縄副知事 事故続発 生命の不安
- 呉製鉄所閉鎖 撤回を/大平氏ら広島県に要望
- 軍事費より暮らし/新婦人、署名４７万人分を提出/各地の要求持ちより交流
- 学費無償化など要請/議員・文科省に 民青信州大学班
- トランプ氏“お友達”求刑 異例の撤回/司法省元職員１１００人超 長官辞任求め声明
- 読者拡大 党大会決定に立ち独自追求で２月からの前進必ず/全国機関紙部長会議開く
- 窓口無料化 国の責任で/子ども医療費めぐり集会
- １０～１２月期ＧＤＰ/消費税増税が経済壊している
- きょうの潮流/私たちが増やしているのは「数」じゃない。一緒に運動をつ…
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