2020年2月17日(月)
- 政治考/ヤジ 答弁拒否 デマ発言/国会汚す安倍首相
- 地元から菅氏ノー/「桜」「カジノ」で市民怒り/横浜で集会
- 衆院静岡４区補選/市民と野党の統一候補に/しまづ氏勝利へ小池書記局長訴え
- ジェンダー平等 実現へともに/「Ｃゼミ」で志位氏が講義/被害女性“勇気えた感謝”
- イラン司令官殺害批判せず/日本政府の姿勢問う/山添議員質疑
- 決壊に強い堤防造って/千曲川被災者「国は検証を」/共産党、長野で水害シンポ/武田議員参加
- 野党政権へ後押しを/田村副委員長と語るつどい/千葉・松戸
- “基地の町”議席回復を/青森・三沢 奥本氏押し上げ/高橋議員が訴え
- 知事支え建白書実現へ/沖縄 玉城県議予定候補が決意/糸満で激励会
- 県議選勝利へ総力/沖縄県党会議開く
- 養殖カキ大量死 調査/本村議員 漁業者と懇談「所得補償を」/三重・鳥羽
- 再エネとりくみ調査/岩渕議員 首長・会津電力と懇談/福島
- 原発撤退 再生エネへ/原住連が総会・交流集会
- 改憲発議阻止 緊急署名を/岩手でキックオフ集会
- 米国の小型核配備/北東アジアの軍拡加速許すな
- きょうの潮流/歴史の片隅に埋められた人物を掘り起こす。ゆるぎない信念…
|赤旗ＰＲ