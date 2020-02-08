2020年2月8日(土)
- アマゾン施設で偽装請負/二重派遣の疑いも/元社員ら「指揮命令が常態化」
- 消費増やす政策こそ/田村政策委員長会見 「景気指数など不況深刻」
- 「桜」名簿管理 担当相答弁できず中断/野党が指摘 問われる資質/衆院予算委
- 燃料冷却 ４３分間停止/伊方３号機使用済みプール/電源喪失時
- 病院再編誘導へ厳格化/中医協 診療報酬改定で答申
- 「桜」招待者 内訳把握も隠ぺい/野党ヒアリングで内閣府追及
- 改定綱領、連合政権への展望語る/ＴＢＳ・ＣＳ番組 小池書記局長が出演/国際社会・ジェンダー平等・日本政治
- 首相「固有の領土」言及せず/共産党、日本領を主張 「北方領土大会」
- 偽装請負と二重派遣/問われるアマゾンの責任/全国２０施設全体に疑い
- 極右が支持の州首相辞任/独テューリンゲン 世論反発受け/連立党間の協議要請
- 納得いく認知症基本法に/当事者・支援者ら集会 各政党に要望書/倉林議員参加
- 逗子崩落事故 対策早く/神奈川 はたの議員ら現地調査
- 汚染水放出前提やめて/反原連が官邸前抗議
- ギグワークの急増/究極の「使い捨て労働」根絶を
- きょうの潮流/生まれたのは６０年前の冬でした。おとなしく手のかからず、…
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