2020年2月7日(金)
- 新署名広げ改憲に終止符/共闘で安倍政権退陣を/市民アクションがスタート集会
- 「桜」疑惑/日本語で説明できない安倍首相 自ら調査し、資料を提出せよ/志位委員長が会見
- 共産党ジェンダー平等委員会です/「学び、前進していきたい」/新婦人と懇談
- 首里城火災３カ月/再建へ支援の輪 広く/寄付金２４億円超える
- 新型肺炎 医療・検査強化を/高橋議員 現場職員のケアぜひ/衆院予算委
- 志位委員長の会見/米の小型核配備、日本に影響 「非常に深刻で重大」/核密約の廃棄求める
- 論戦ハイライト/衆院予算委 高橋議員 新型肺炎対策で提起
- 負担能力に応じた税制を/所得税法等改定案 清水議員が主張/衆院本会議
- 日曜版９日号/辺野古新基地―防衛省がデータ隠ぺい/作家・浅田次郎さん「歴史学ぶのは生き方考えること」
- 麻生暴言 擁護の閣議決定/「一つの民族」 アイヌ新法否定
- 麻生暴言 擁護の閣議決定/謝罪・決定撤回求める/紙議員が談話
- 市民負担増 止めよう/田村副委員長 四街道市議選応援/千葉・１６日告示
- 所得税法等改定案/清水氏の代表質問（要旨）/衆院本会議
- 広がった「お友達政治だめ」/東京・八王子市長選 大健闘/白神氏、小池氏らと懇談
- 紙・田村氏 国政要望・課題聞く/農林漁業全国団体と懇談
- 介護保険改悪止めよう/国会内集会 署名１７万人提出/倉林氏あいさつ
- 温室ガス３０年までに大幅削減/政府は目標引き上げを/ＣＡＮ ＪＡＰＡＮが会見
- 検事長の定年延長/検察の独立脅かす介入やめよ
- きょうの潮流/東京電力福島第１原発で増え続ける放射能汚染水を除去設備…
|赤旗ＰＲ