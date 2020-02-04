2020年2月4日(火)
- 総がかり実行委など会見/安倍改憲阻止 新しい政治を/発議反対署名広げる
- 市民と共同 １６万票超/京都市長選 福山氏が大健闘/当選は現職・門川氏
- 次のたたかいにつながる結果/京都市長選 小池書記局長が会見
- 普天間基地/外来機離着陸２．５倍/１９年 沖縄の負担激増
- 「軍事的緊張高める」/小池書記局長 中東派兵を批判
- 改憲発言繰り返す安倍首相/異常な執念と強い焦り
- ２０年度予算案審議入り/衆院委 野党、肺炎対応ただす
- 車輪も見えた都心低空飛行/羽田新ルート旅客機試験
- 公的病院存続へ道も/共産党道議団が知事に要望
- 共闘進め総選挙勝利へ/３野党と市民代表招き 長野県党会議
- 配備反対 署名が力に/秋田・陸上イージス 市民ら集会
- 新型肺炎対策強化を/共産党都議団が都に要請
- 自衛官募集、名簿出すな/福岡市 民青が反対集会
- 改定綱領学び仲間増やそう/建交労党後援会が集会/山添議員が報告
- 感染防止 ベトナム全力/新型肺炎 ハノイの全学校で消毒
- 中国の春節連休終了/在宅呼びかけに首都閑散
- 科学技術基本法「改正」案めぐり議論/大学フォーラムが研究会/基礎研究の視点後退・産学官連携強化を懸念
- “絶望感 共通して体験”/同性婚訴訟 原告側訴え/東京地裁
- 「憲法守る意志示す」/国会前 アベ政治許さない行動
- ３・１ビキニデー/被爆７５年の世論広げる契機に
- きょうの潮流/暦の上では今日が立春。本来なら、寒さが少しずつ和らぎ、…
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