2020年1月24日(金)
- 「桜」疑惑 消費税・社会保障 中東派兵 ジェンダー問題/安倍首相の責任を問う/政権交代実現し、新しい日本を
- 武漢市、空港・駅を封鎖/新型肺炎被害広がる中国
- 京都市長選２．２決戦/福山候補に希望 広がる期待/給付制奨学金政策「心強い」
- 首相失格の答弁/衆院本会議 志位委員長が感想会見
- 桜を見る会新資料、国会提出/開門前に大量の入園
- 夫婦別姓質問に自民席からやじ/与党の認識問う 高橋議員が批判
- 安倍内閣に国のかじ取り資格なし/志位委員長の代表質問 衆院本会議
- 日曜版２６日号/消費税５％減税で暮らしに希望を/渡辺えりさん、芸術や反戦への思い
- 志位委員長の代表質問/衆院本会議
- 対話 全有権者規模で/京都市長選 市田副委員長訴え
- 刑法の性犯罪規定改正/スウェーデンに学ぶ/国会内で集会
- 内部留保還元し大幅賃上げ 全労連が春闘方針/評議員会で討論 改憲阻止・全国一律最賃 意気高く
- 入管長期収容者 解放早く 緊急集会
- ミサイル基地いらぬ/宗教者集会 宮古島住民に連帯/井上議員あいさつ
- 埋め立て延長判断「知事裁量」/上関原発訴訟 違法判断を逆転容認/広島高裁
- 河井案里陣営に１．５億円/昨年の参院選前に自民本部
- ２０２０国民春闘/賃上げ・減税で経済立て直そう
- きょうの潮流/幸せとは何だろう。個人や文化、環境によって思い描くもの…
|赤旗ＰＲ