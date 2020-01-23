2020年1月23日(木)
- 疑惑にふた 逃げる首相/野党 「連携協力」し政権交代訴え/衆院本会議
- 楽天の送料負担強要ストップ/出店業者 公取に請求
- 内部留保還元で生活改善/労働総研春闘提言 大幅賃上げ可能
- 京都市長選２．２決戦/「建つのは保育所や特養」/福山候補訴え 広がる対話
- 共闘進め、新しい政治を/共産党新役員、各党にあいさつ
- 連携し安倍政権と対峙/野党国対委員長が確認
- 紛争 巻き込まれる恐れ/自衛隊派遣ヒアリングで野党
- 京都市長選/「すぐやる」政策 福山さんと/倉林副委員長が応援
- 教員の過労死根絶を/ラジオ番組 吉良議員が語る
- 原発ゼロ政権実現めざす/反原連が新年会
- 韓国 盗撮動画 ネット拡散被害/「デジタル性暴力」に対抗/立ち上がる１０・２０代女性
- 第２８回党大会決定の全党員読了・徹底を力に、「大運動」目標を総達成し党活動の新たな発展、強大な党建設にふみだそう/１月２２日 中央委員会書記局
- 鼓動/首相 政治利用の演説/五輪精神ふみにじる
- 障害者施策充実求め/日本障害者協議会が学習会
- 新型肺炎死者９人に/中国機関会見 感染４４９人 「拡散の危険」
- 代表質問首相答弁/あまりに不誠実な開き直りだ
- きょうの潮流/１月の新番組も出そろい、テレビ各局は春の模様替えに…
|赤旗ＰＲ