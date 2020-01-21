2020年1月21日(火)
- 野党連合政権の道開く国会に/通常国会開会 「追及」とともに「希望」語ろう/党議員団総会 志位委員長があいさつ
- 野党がカジノ廃止法案/共同提出 予算委で徹底追及
- 力を合わせ政権打倒/総がかりなど開会日行動
- “想像絶する経済格差”/億万長者２１５３人＞世界６割４６億人/国際団体が報告書 優遇税制など原因
- 京大が授業料減免継続/国立大初 ２０年度の新入生も
- 疑惑の説明なし、でたらめな数字、オリ・パラを政治利用/施政方針 志位委員長が批判
- 施政方針/だんまり ごまかし 開き直り/こんな政権でいいのか
- 疑惑語らず改憲固執/安倍首相が施政方針演説
- 菅原氏の会見 説明責任果たさず/志位氏
- 口閉ざす辞任閣僚ら/疑惑の菅原氏・河井夫妻/国会召集日
- 代表質問の日程合意/野党、菅原・河井氏の説明要求/衆院議運委理事会
- 京都市長選 現職陣営/“暮らしより大手ゼネコン”？
- 安倍首相演説 際立つモラル破壊/政権に終止符早く
- 日本共産党国会議員団総会/志位委員長のあいさつ
- 就任のあいさつ/政策委員長 田村智子副委員長
- 就任のあいさつ/ジェンダー平等委員会責任者 倉林明子副委員長
- 誰が学生の味方か考えて/京都市長選 福山氏応援に多彩弁士
- 京都市長選 福山和人候補応援
- 東電福島第１ 原発事故から９年 先見えぬ収束/排気筒解体に遅れ
- センター試験継続を/考える会が緊急声明
- 公文書管理庁つくれ 国会で集会
- 首相施政方針演説/ウソ・強権の政治に反省がない
- きょうの潮流/ラグビーの国内トップリーグが始まりました。盛り上がった…
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