2020年1月11日(土)
- 「桜」名簿 管理簿に不記載/官房長官 法令違反認める/野党が前日に追及
- 自衛隊中東派兵を命令/河野防衛相 緊張続くなか強行
- イランとの戦争反対/全米３７０カ所デモ
- 福山氏勝利で願い実現を/京都市長選 田村副委員長が応援
- 防衛相、緊迫中東へ派兵命令/主体的判断なく米に忠誠
- 派兵中止、カジノ・「桜」解明を/国対委員長会談で野党側
- 通常国会２０日に召集/２２、２３日に代表質問へ/衆院議運委理
- かんぽ不正の究明を/参院総務委理事懇で野党側
- 在日本大韓民国民団の新年会/小池書記局長が祝辞
- 安倍政権倒し希望ひらく/全労連・春闘共闘旗びらき
- 市民の意見を政策化/京都市長選 福山氏が公約発展
- 「京都を愛するアピール」 賛同者１４４人に/全国に広がる「危機感」
- 増税への怒りを力に/消費税なくす会が常任世話人会
- 大幅賃上げ 心一つに/国民春闘共闘が方針/戦争・改憲許さない
- 日米地位協定改定迫る/意見書続々 ８道県１８３市町村
- 真珠貝 ６０００年前頃 北上/本州などへ 海水温上昇が影響/研究グループ発表
- 社会リポート/性被害救済 ２０年の壁/若年時の被害 「除斥期間」で請求権消滅
- 横田 水汚染調査を/米軍基地周辺 共産党、国に要請/笠井、宮本、吉良、山添氏ら
- 今年こそ原発ゼロに/反原連、首相官邸前抗議
- 緊迫強まる中東/自衛隊の派兵命令は撤回せよ
- きょうの潮流/私たちはなんと不幸なのだろう―。以前トランプ米大統領が…
|赤旗ＰＲ