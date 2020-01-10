2020年1月10日(金)
- 米・イラン軍事衝突回避/米大統領 経済制裁は追加
- 戦争・改憲阻む行動を/発議反対の新署名よびかけ/憲法共同センター
- 中東派兵撤回せよ/合同ヒアリング 野党が要求
- 桜を見る会・名簿廃棄記録問題/野党が調査を要求
- 最賃 全国一律１５００円へ/８時間働けば普通に暮らせる社会めざす/運動強める青年
- 志位委員長がベトナム大使と懇談
- 日曜版１２日号/新疑惑 「桜の会」で総裁選票集め/香取慎吾さんが語るパラの魅力
- 中東派兵とめよう/“戦争に行かされるのは僕たちかも”/北海道 若者ら次々と署名
- 中東派兵とめよう/大阪 戦争に不安、口々に/清水・宮本氏宣伝
- 長崎、今年初の「６・９行動」/ローマ教皇のメッセージ掲げ/ヒバクシャ署名訴え
- 「消費税５％」に反響/各界連 減税署名に協力次々
- 家族農業を守ろう/全国食健連が署名呼びかけ
- 米大統領の対イラン方針/内外批判のなか転換/議会「米軍帰還／外交始めよ」
- スーパー倒産、７年ぶり増/帝国データ 消費税増税など要因
- 景況感、３カ月連続悪化/“後退入り”に判断引き下げ
- マーシャル点描/海は絶好の遊び場
- 安全不備で警備員死亡/遺族 神奈川県と会社を提訴/横浜地裁支部
- 「安倍農政」の転換/農業と農村に希望ある未来を
- きょうの潮流/箱に身を隠し、出国の保安検査をかいくぐり、プライベート…
|赤旗ＰＲ