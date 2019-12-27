2019年12月27日(金)
- 辺野古 警備費１７００億円/設計変更後 住民弾圧 税金を浪費
- 「大阪都」構想の「協定書」案/維・公が「方向性」確認/共産党反対
- 「桜を見る会」 第２次安倍政権以降 「招待者」決裁 実施せず/野党ヒアリング 内閣府が答弁
- 全米２２州最賃アップ/６８０万人対象 来月から/連邦レベルで１５ドル実現訴え
- 秋元議員の逮捕説明へ/与野党 １月早々に実施を合意
- 懸念・疑問置き去り決定/合同ヒア 入試改革 文科省認める
- 新基地工事必要ない/デニー沖縄知事が指摘
- 秋元容疑者の出張・面会記録 提出せよ/内閣府に野党要求
- 辺野古 年の瀬 座り込み/沖縄米軍新基地建設に抗議/赤嶺・田村氏ら参加
- 福山氏 公約第２次を発表/京都市長選
- 日本共産党に託された台風災害義援金/１億２２８４万円 被災地に
- 長野台風被害/藤野・武田議員が懇談/上田電鉄・観光協会から要望
- 放出放射性物質量過少報告問題/紙・畠山氏が北電に抗議/原因徹底究明・廃炉見据え決断せよ
- 首里城復興/「基本的考え方」発表/沖縄知事「県民の声反映し早期に」
- 川崎石油コンビナート上空飛行/羽田増便で制限廃止/東京航空局
- 圧力と便宜で企業動員/沖縄・高江ヘリパッド建設/首相補佐官「海外案件協力」/Ｊパワー内部文書
- カジノ汚職/闇を徹底解明し白紙撤回せよ
- きょうの潮流/大学入学共通テストに導入することが、「見送り」となった…
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