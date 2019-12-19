2019年12月19日(木)
- 伊藤詩織さんの性被害認定/元ＴＢＳ支局長に賠償命令/東京地裁 性暴力根絶運動に弾み
- 志位委員長の領土問題発言 ロシアの国会議長らが反応/「領土不拡大」原則には口つぐむ
- 東京 時給１７００円必要/東京地評など 最低生計費調査を発表
- 改憲発議に反対 新署名
- 野党、閉会中審査を要求/記述式「見送り」表明受け/衆文科委理事懇
- 記述式きっぱり中止を/野党合同ヒア 受験の不安解消必要
- 国会のチェックを拒否/田村氏 「桜」の内閣府対応を批判/ラジオ番組
- 京都経済活性化の道は/福山市長予定候補と大門議員/地元銀行・信金と懇談
- 沖縄の怒り理解せよ/米軍嘉手納基地に県議会要請
- 都立病院独法化 撤回を/都議会閉会 大山幹事長が談話
- 「苦しみ、私たちで終わりに」/原爆症 判決に従え/日本被団協 厚労相と定期協議
- “解決へ力合わせて”/日航争議団と党議員団懇談
- 仏 年金削減に反対/全労組統一行動 １８０万人デモ/スト強化呼びかけ
- ハンセン病の家族/差別除去と名誉回復に責任を
- きょうの潮流/男女平等に貢献した人物を表彰したら、すべて男性だった…
|赤旗ＰＲ