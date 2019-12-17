/支持率下落に自民議員

公立病院再編・統合に反対

この１年 最も勇気与えたネット署名は

/契約打ち切り撤回訴訟 原告が陳述

/ベトナム人留学生 提訴/職業紹介、違法手数料

/被爆３世、核兵器廃絶誓う/長崎

原水協、被爆者に見舞金

/連絡会、署名訴え/不採算でも必要な医療

/気候危機打開へ行動強化こそ

きょうの潮流

/米誌タイムが世界に最も影響を与えた「今年の人」に選んだ…