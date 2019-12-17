2019年12月17日(火)
- 低所得の施設入居者 月２万２０００円増も/厚労省が提案/介護保険の負担増狙う/ケアプラン有料化「引き続き検討」
- ＣＯＰ２５閉幕/日本政府の態度が世界の足を引っ張った/小池書記局長が指摘
- 厚労省 介護保険制度見直し案/経団連 「まずは『自助』」主張/利用者・家族 負担増・利用抑制に懸念
- ＣＯＰ２５ｉｎマドリード/気候野心連合 １２１カ国に
- 急落は“当然の結果”/内閣支持率で小池氏指摘
- 不信の「マグマたまっている」/支持率下落に自民議員
- 延期でなく中止を/記述式 野党が文科相に要請
- 公立病院再編・統合に反対/岩手 ３団体が知事に要請
- 運転手不足で運営厳しく/札幌 畠山氏らバス協会と懇談
- 「桜」幕引き許さず/東海ブロックいっせい宣伝
- この１年 最も勇気与えたネット署名は/教員「変形労働制撤回」が受賞/スタッフ選出で「＃ＫｕＴｏｏ」
- 東電系請負は労働者/契約打ち切り撤回訴訟 原告が陳述
- 香港警察の暴力の実態/逮捕後に殴る、催涙ガスで発疹/「事実を知ってほしい」 都内でシンポ
- アルマ望遠鏡/宇宙初期に巨大炭素雲/未知の物質拡散メカニズム？
- 長野市長沼 浸水後初の住民集会/堤防強化など要望出し合う
- 「日本で就労」支援詐欺/ベトナム人留学生 提訴/職業紹介、違法手数料
- 原水協、被爆者に見舞金/被爆３世、核兵器廃絶誓う/長崎
- 都立病院 直営で存続を/連絡会、署名訴え/不採算でも必要な医療
- 機動隊の沖縄派遣違法訴訟/原告の訴え認めず/東京地裁
- ＣＯＰ２５の閉幕/気候危機打開へ行動強化こそ
- きょうの潮流/米誌タイムが世界に最も影響を与えた「今年の人」に選んだ…
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