2019年12月3日(火)
- 「桜」疑惑 首相に解明責任/民主主義破壊黙認できぬ/田村議員「当たり前の公正な政治を」/参院本会議 代表質問
- 一問一答の集中審議を/小池書記局長、逃げの答弁を批判
- 中東派兵 閣議決定狙う/国会審議を避け年内にも
- ＣＯＰ２５ｉｎマドリード/気候変動「行動の時」/開会セッション 議長、各国に呼びかけ
- 「努力は全く不十分」/国連事務総長 意欲的取り組み要求
- 日本共産党衆院比例予定候補（第３次）を発表/小池書記局長が会見
- 閣議決定による中東派兵/国会審議せずなし崩し拡大/小池氏「論外中の論外」
- 参院本会議での田村議員の質問
- ジャパンライフ招待問題で大門氏/消費者庁の処分遅れなぜ/野党合同ヒアリング
- 就活セクハラなくして/学生ら会見 政府は実効ある対策を
- 労働条件改悪 告発/本村氏 非常勤手当確保を
- 肥料の安全ただす/田村貴昭氏 調査の職員増やせ
- 日本の司法が変質/藤野氏 外弁法改定案に反対
- 株主提案充実こそ/山添氏 会社法改定で参考人質疑
- 沖縄の思い最優先/赤嶺氏 首里城再建で求める
- 山陽新聞の配転 不当/岡山県労委 組合員の救済命じる
- 「五大要求」求め続ける/香港抗議デモ ３８万人が参加
- 「若手と未来語ろう」/科学者会議 「軍学共同」を討論
- 科学者の軍事研究協力問う/日本パグウォッシュ会議 総会記念シンポ
- 笹子トンネル事故７年/責任逃れは再発防げぬ/追悼式典 遺族ら中日本を批判/「時間たって心の痛み増す」
- 首相の地元事務所に質問状/「桜」野党追及本部 “調査続ける”
- 河井前法相夫妻を告発/広島・市民団体 公選法の違反容疑
- 首相「桜疑惑」答弁/これで逃げ切りは許されない
- きょうの潮流/(1)ピンクの制服を着る(2)急患は断らない(3)忙しくても…
|赤旗ＰＲ