2019年11月25日(月)
- ローマ教皇「核兵器廃絶」発信 長崎・広島/禁止条約も「不退転の決意」
- 新しい世界論を力に日本共産党の躍進を/東大阪 志位委員長が講演
- 高知知事選 松本氏大健闘/野党統一 大きな財産
- 「桜」追及 野党は結束/ＮＨＫ日曜討論 笠井政策委員長「予算委開け」
- 国が国保料値上げ圧力/ペナルティーで自治体を誘導
- 「桜を見る会」 底なしの国政私物化/安倍政権に代わる野党連合政権構想を/ＢＳ朝日番組で小池書記局長
- 空飛ぶのは小鳥だけがいい/米軍部品落下２年 保育園関係者つどい/沖縄・宜野湾
- 日曜討論 笠井政策委員長の発言
- ローマ教皇「核兵器についてのメッセージ」（全文）
- 「一緒に声を上げよう」/吉良議員「キラキラトーク」/奈良・青年のつどい
- 薬害Ｃ型肝炎救済を/倉林氏 新たな枠組み要求
- 仮設・修理併給認めよ/田村貴昭氏 運用改善求める
- 透明化措置が不十分/藤野氏 会社法改定案に反対
- 野党連合政権へ強く大きな民青を/全国大会終わる
- 教員変形労働時間制許さぬ/参院で廃案にしよう/労働弁護団 緊急集会開く
- 災害支援改善へ交流/神戸 災対連など全国集会
- 「桜」前夜祭 ５０００円で赤字なし？/補てんなら公選法違反の「寄付」/自民党関係者・利用者も疑問
- ローマ教皇「核兵器廃絶」訴え/被爆者 思い共鳴/「禁止条約に言及、意味深い」
- オスプレイ帰れ/高校生「勇気もって知らせたい」/東京・福生で集会
- 障害者の権利守ろう/障全協が全国集会
- 日米地位協定改定/米軍への国内法適用を緊急に
- きょうの潮流/「指導者の批判はしない」「チームで起こったことを公言し…
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