2019年11月18日(月)
- 高知知事選あと１週間/松本知事の誕生で「誰一人取り残さない県政」を/志位委員長訴え
- ９条守れ 首長ズラリ/一点で協力 「会」を結成
- 記者への性暴力“長崎市は謝って”/新聞労連などシンポ
- 石木ダム反対の連帯 地権者・市民・議員 力強く/長崎で集会
- 教員変形労働制適用/健康障害リスク高まる残業時間前提 死亡最多時期に労働時間延長/議論するほど過労死促進鮮明
- 高知県知事選 志位委員長の訴え
- 「桜」「共闘」縦横に語る/秋田・共産党がつどい/田村副委員長に「すごい」
- 知事選 松本候補駆ける/高知の希望はみんなの参加
- 野党共闘 高知変える/知事選 田村副委員長と各党議員
- 中止で終わりじゃない/桜を見る会 抗議各地
- 京都市長選 福山氏街宣スタート/１月１９日告示
- 「深い懸念」外し 批判/井上氏「日本の核決議後退」
- 被災レジ補助 不公平/清水氏「１０月は自己負担増」
- 香港区議選まで１週間/五大要求の民意示そう/立法会民主派議員が宣言
- 関電原発マネー還流/高浜町元助役と深い関係「吉田開発」/交付金１２事業も ６年で１１億円受注
- 安心介護 要はヘルパー/京都 保険開始２０年 改悪阻止へ集い
- 首里城の焼失/「沖縄の心」の象徴 必ず再建を
- きょうの潮流/「兄さん、お嫁にいくよ」といったきり二度と会いに来なか…
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