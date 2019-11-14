2019年11月14日(木)
- 「桜を見る会」来年度中止/田村氏質問機に批判集中
- 小池氏会見/私物化認めたも同然 首相の資格問われる/予算委集中審議で徹底究明を
- 日曜版がスクープ/安倍事務所が参加募る/首相虚偽答弁か
- 野党党首ら続々高知へ/知事選 松本けんじ候補応援
- 日米貿易協定/政府、国会欺く資料提出/穀田氏批判 「審議の根幹に関わる」
- 桜を見る会 徹底究明必要/利益供与の可能性 前夜祭疑惑 田村副委員長語る/ネット番組
- 首相に説明求める/野党国対委員長が一致
- 招待者名簿ただす/衆院法務委 藤野氏、厚労委 宮本氏
- 日米貿易協定案/再協議規定の危険/田村貴昭氏 さらなる関税下げも
- 外務省が説明書文言削除/穀田議員 日米貿易協定ただす
- 高知知事選/松本候補 県民直結 対 天下り官僚 自公候補/鮮明な対決軸 全国注視
- 大嘗祭 天皇を宗教儀式で権威づけ/国民主権・政教分離に反する
- 生放送！とことん共産党/「徴用工」問題の核心を考える/小池氏「植民地支配の反省を」 川上氏「人権問題として解決」
- 国の責任で原因究明/武田氏 リニアトンネル事故追及
- 被災業者支援拡充を/笠井氏 「経済負担強いるのか」
- 公正な取引契約要求/大門氏 大手企業押しつけただす
- 国内需要が奪われる/田村氏 農産物輸出促進法案反対
- 戦火に焼かれた首里城/元鉄血勤皇師範隊・日本共産党元衆院議員 古堅実吉さん語る/沖縄苦難の歴史を象徴
- ＮＹで再建支援訴え/沖縄与党県議団 「平和のシンボル」
- 「桜を見る会」中止/首相の疑惑ますます深まる
- きょうの潮流/原子力規制委員会が原発の再稼働の前提となる新規制基準…
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