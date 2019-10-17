2019年10月17日(木)
- 参院予算委/消費税減税 今こそ/大門氏「大企業・富裕層優遇 見直しを」
- 救援・復旧にあなたの力を/台風１９号 共産党が募金訴え/志位・小池氏ら
- 野党「質問通告」政府が漏えいか/ネット番組 元官僚発言し発覚
- 論戦ハイライト 参院予算委/避難所の環境改善急務/台風被害で岩渕議員
- 被災者医療費 減免を/台風１９号 井上氏 国に要求
- 辺野古新基地/“ほとんどの県民反対”/米議会調査局が新報告書で言及
- ＮＨＫ 議事録“ある”/かんぽ問題 経営委、主張翻す/野党ヒアリング
- 論戦ハイライト 参院予算委/関電疑惑で井上議員/原発利権にメス入れよ
- 台風・臨時国会へ連携/労組・市民団体と意見交換/党国会議員団
- 遺骨収集体制 見直しを/シベリア抑留 院内で集会 小池書記局長あいさつ
- 消費税減税へともに/党福岡県委 ４８団体訪問・懇談
- 日米地位協定改定早く/沖縄県議会 外務省事務所に要請
- 被災者救援、疑惑追及へ/ラジオ番組 穀田国対委員長語る
- 桜島火山対策を要請/鹿児島・議会協 共産党議員応対
- “被災者支援が急務”/臨時国会初の定例国会行動
- 台風被害対策万全に/年金者組合 政府申し入れ
- 関電疑惑究明、原発撤退せよ/市民３団体 緊急集会/笠井氏あいさつ
- “残業隠ぺい法案”阻止/変形労働制 全教など緊急行動/畑野氏が激励
- 避難所の生活環境改善/政府「通知」でできます
- 台風１９号被害/ロープ結んで救出/福島・南相馬
- 台風１９号被害/浸水で着るものない/茨城県
- 台風１９号被害/国は差別なく支援を/静岡・小山町
- 台風１９号被害/道路寸断 孤立地域も/宮城・丸森
- 台風１９号被害/いまも水に沈む集落/宮城・大崎
- 首相の改憲策動/執念の根深さを世論で阻もう
- きょうの潮流/江戸時代のような風景が広がる村に別世界がやってきた―。…
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