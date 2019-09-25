2019年9月25日(水)
- 国連気候行動サミット 「若者裏切るなら許さない」/グレタさん、首脳ら追及/安倍首相は出席せず
- 大企業現金・預金６６．６兆円/バブル期超え過去最高
- 消費税増税ノー 声を今/全労連が緊急宣伝
- 操縦士 夜間経験なし/高知沖米軍機墜落 上官も見落とす/事故調査結果 海兵隊が公表
- 大臣の資質問われる/小池書記局長 小泉氏の発言批判
- １１月４・５日に８中総/党綱領一部改定案など議題に
- 不破社会科学研究所所長と中国社会科学院一行が会談
- “ニンジンの皮食べて増税に勝て”？/「日経」記事が炎上/「アベノミクスの正体バラした」「今は戦時中？」
- 国連気候行動サミット 地球温暖化防止めざす/世界目覚め変革しつつある/若者は グレタさんの演説
- 希望わく全国交流へ/革新懇 代表世話人会で意見交換
- 民主的政治取り戻そう/辺野古ゲート前 野党議員らが激励
- 防衛局 崖崩れを放置/米軍辺野古弾薬庫付近 野党が聴取
- 零細企業の苦しみびっしり/党道委にはがき届く
- 「原発汚染水の大阪湾放出あり得る」/大阪市長発言に抗議続出/住民の健康・安全守れ
- 核なき世界 一人ひとりに役割ある/ＮＧＯが「国際デー」イベント/日本政府に批判 「自分事」にするには
- 被災者支援７項目要請/福島原発事故 共産党が復興庁に
- 徴用工問題 日韓学生ら討論集会/「考え、互いに議論が必要」
- 市民提訴 再提案せず/宮古島市長、批判受け 沖縄
- カジノ利権/導入すれば撤退不可能/誘致自治体に訴訟リスク
- 諫早入植者が国・県提訴/長崎地裁 欠陥農地 営農を撤退
- 増田六段が決勝進出/将棋新人王戦 高野四段と対戦へ
- 迫る「１０％」の強行/消費税増税中止の声最後まで
- きょうの潮流/子どもの頃、「アルプスの少女ハイジ」で見た、とろけるチーズ…
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