/「想定甘かった」と東電 人員・設備投資減が影響か

最賃低すぎ！ 一律１５００円に

被災者の要望など確認

自民改憲本部長に細田氏

「靖国」派ズラリ 自民閣僚

/第４次安倍再改造内閣 １９人中１８人/小泉氏も毎年参拝