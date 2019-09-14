2019年9月14日(土)
- 停電 遅れる復旧なぜ 台風１５号/「想定甘かった」と東電 人員・設備投資減が影響か
- 漁業者の開門請求権認める/最高裁判決 諫早湾訴訟 高裁に差し戻し
- “「消費税」国会審議早く”と協力要請/参院「碧水会」が共産党に/「全く同感」と小池・穀田氏
- 最賃低すぎ！ 一律１５００円に
- 被災者の要望など確認/給水車配置・通信の確保…/共産党対策本部が会合
- 千葉４１市町村に志位委員長が見舞電
- 自民改憲本部長に細田氏/衆院憲法審査会長に佐藤元国対委員長
- 台風１５号 爪痕深刻/共産党が各地で救援・調査活動
- 「靖国」派ズラリ 自民閣僚/第４次安倍再改造内閣 １９人中１８人/小泉氏も毎年参拝
- 志位委員長・山本代表の共同会見
- 県民第一 力合わせて/埼玉・大野知事と共産党懇談
- 九州北部大雨 油流入の住宅“全壊に”/各省に田村貴昭議員ら聞き取り
- 「宝の海」再生へ頑張る/諫早湾差し戻し最高裁判決/開門求める漁民ら決意
- 入試改革今すぐ中止/文科省前で高校生ら抗議
- 原発固執政権許さぬ/反原連が官邸前抗議
- 停電被害の深刻化/なぜ教訓が生かされないのか
- きょうの潮流/国旗と同じく軍艦旗は、対外的には帝国の主権…
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