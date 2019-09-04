2019年9月4日(水)
- 消費税１０月増税 中止しかない訳/業者は混乱 家計は破綻 商店街の声は
- シリーズ 日韓関係を考える/植民地支配 常に念頭に/ジャーナリスト 元共同通信ソウル特派員 青木理さん
- 不公平な「景気対策」 プレミアム商品券/自治体により期間が異なる 来月１日以降生まれ 使えず
- 「非正規」という言葉使うな 厚労省内指示メール/野党ヒアリング すでに撤回
- 国会開き、増税中止の議論を/福岡・共産党が朝宣伝
- 消費税増税中止へ共同/共産党闘争本部 法案提出めざす
- 九州北部大雨 油被害の支援さらに/共産党議員団 対策本部会合
- 徴用工問題 記者「中国とは和解、韓国とは？」/官房長官「政府の発言、控えたい」
- ヘイト記事に批判殺到/週刊ポスト特集 韓国への憎悪あおる
- Ｆ３５飛行再開 抗議/防衛相に共産党愛知県委/知事にも要請書
- 違法な情報提供で収益１億４０００万円/リクナビ厳しく指導を/「徹底解明・規制強化が必要」/小池・倉林両氏 厚労省に要求
- 活動家の周氏勝訴/香港補選 立候補取り消し裁判
- 「雨降ろうがやり降ろうが…」 継続し、意思示す/「アベ政治を許さない」行動
- 愛知 「不自由展」中止１カ月/再開へ市民の行動続く
- 九州北部大雨 きょう１週間/田んぼに油「全部ダメ」/佐賀・大町町
- ２０年度概算要求/税金の使い方が間違っている
- きょうの潮流/子どもたちの夏休みが終わりました。近年は休…
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