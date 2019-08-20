2019年8月20日(火)
- 「沖縄軽減」まやかし/米基地 外来機急増/普天間４倍 １７→１８年度
- 東アジア 対話で平和を/国会前行動 総がかり行動実行委
- 「不自由展」再開して/愛知 県にネット署名２．６万人分
- 辺野古・地位協定は国民的問題/名古屋でデニー知事トークキャラバン
- 豚コレラ 関係者要望に向き合わず/紙議員質問に政府答弁書
- 国立大授業料免除 後退の危惧/現行並みの予算措置を
- 核兵器禁止条約署名を/那覇市議会 政府への意見書可決
- 迫る岩手県知事選 ２２日告示/県政発展へ必勝決意/明るい会と達増知事、初懇談
- 北海道地震 医療費免除継続求める/畠山氏と３町党議員が要請
- 九州北部豪雨 生活再建や農業復興を/田村貴昭、仁比、真島氏ら調査/福岡・朝倉
- 日産「非正規切り」和解/中労委 全面解決、派遣法に一石
- 低空飛行問題 米軍機の飛行高度解析/長野・佐久 井上、武田氏ら
- 国の非常勤職員に夏期休暇/人事院勧告・報告/均等待遇へ運動の成果/手当格差などはゼロ回答
- 野党共闘“進化”に注目/年金者組合、山下氏と懇談
- 国立大病院 消費税負担９６９億円/増税で経営悪化の懸念
- 内定辞退率の販売/プロファイリングを規制せよ
- きょうの潮流/来年の大統領選に向けて候補者選びを進める米民主党。「民…
|赤旗ＰＲ