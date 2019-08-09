2019年8月9日(金)
- 共闘の４年間と野党連合政権への道/政権構想主題にした話し合いを/日本共産党創立９７周年記念講演会 志位委員長が呼びかけ
- カトリックの教えと核兵器廃絶/長崎大司教区大司教 髙見三明さん
- 長崎 きょう被爆７４年
- 羽田 ３月から新ルート/国交省決定 都心を低空飛行/事故・騒音の不安拭えず
- 羽田新ルートに抗議/宮本議員 地元理解ない決定許せぬ
- 長野市議選で６議席を/羽田参院議員あいさつ 田村副委員長迎え演説会
- 党創立９７周年記念講演会/当選した参院議員７氏のあいさつ
- 最賃「目安」 現行制度の矛盾露呈/地域格差拡大 暮らせぬ水準/時給１５００円速やかに 全国一律制創設こそ
- 共産党議員ら見舞い/長崎原爆病院など
- 世界大会・長崎 フォーラム/核兵器廃絶へ国際連帯/来年の米大会向け熱気
- ユニセフ「子どもの権利とスポーツの原則」/アマ野球１４団体が賛同/選手の酷使・暴力なくそう
- 造成範囲提出を要求/沖縄・石垣 陸自基地建設現場 赤嶺氏ら調査
- 核兵器廃絶へ何ができるか/長崎の地で若者交流
- 沖国大墜落１５年/新基地断念し普天間閉鎖こそ
- きょうの潮流/そこは、２５０年の長きにわたり、ひそかな信仰を守り続け…
|赤旗ＰＲ