2019年7月7日(日)
- この声届けば政治は変わる/「減らない年金」、憲法９条守る…“今度は共産党”
- 共産党躍進で くらしに希望、ジェンダー平等の社会を/千葉で志位委員長
- 大激戦の北海道 農業を守り、カジノを止める一票を/小池書記局長
- 核兵器禁止条約採択から２年/「批准する政府を」運動広がる
- 安倍首相、税収最高誇るが 増収の中心は消費税/１３年度から１８年度 伸び率は６３．３％
- 生活保護利用世帯 安倍政権下高齢者１．２倍超/年金削減、貧困化に拍車
- 共産党と野党共闘を攻撃/安倍首相が街頭演説
- ９条改憲は代表的テーマ/維新・馬場氏、旗振り役示す
- 不破前議長が吉良候補を応援/東京選挙区
- 参院選勝利へ党幹部訴え/奈良で山下比例候補
- 参院選勝利へ党幹部訴え/滋賀で山下比例候補/かだ選挙区候補
- 参院選勝利へ党幹部訴え/沖縄で仁比比例候補
- 参院選勝利へ党幹部訴え/宮城で田村副委員長
- 選択的夫婦別姓早く/３８地方議会で意見書/同姓強制は日本の伝統にあらず
- 選択的夫婦別姓を敵視/これが安倍首相の本音
- 核兵器禁止の声大きく/ピースウェーブ 広島で条約採択２周年集会
- ３分で紹介 共産党（２３）/身近に多彩な党員 草の根の力
- 就活セクハラ対策前進/労働局、相談・指導の窓口に/吉良議員の質問が契機
- 核兵器禁止条約２年/被爆国にふさわしい政府を
- きょうの潮流/子どもと向き合い、子どものことを考える時間がほしい。…
|赤旗ＰＲ