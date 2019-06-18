2019年6月18日(火)
- 秋田・山口 「米国防衛」の「適地」/陸上イージス配備先 専門家が指摘/ハワイ・グアム射程の直下
- 陸上イージス 秋田知事「配備は白紙」/防衛相は「必要不可欠」
- ２０１９参院選 激戦ルポ/中林さん 共同広げ挑む/鳥取・島根選挙区 政治変えての期待担い
- 「老後２０００万円問題」 質問動画２００万回再生突破/年金立て直し迫る小池氏に注目
- 「老後に不安」７４％ 世論調査
- 辺野古新基地 工期・費用「不確定」/米議会調査局が報告書
- 参院比例予定候補（３次分）を発表/小池書記局長が会見
- 特定枠関連歳費法案が可決/共産党は反対 自民の党利党略/塩川氏が批判/衆院議運委
- 政府・与党 予算委開かぬ異常/審議逃げ回る安倍政権/あらゆる問題で行き詰まり
- 安心操業の政策に/紙・田村貴昭両氏、水産庁に要請/小規模・沿岸漁業者を代弁
- 若者に希望示す政策/大分党演説会 田村副委員長語る/仁比氏訴え
- ３分で紹介 共産党（１１）/教育権保障へ無償化を推進
- 親の懲戒権なくそう/倉林氏 体罰の全面禁止必要
- 工期の適正化求める/山添氏 建設労働者の声示す
- 飼育動物全般対象に/田村貴昭氏 動物看護師法案で
- 大阪北部地震１年/一部損壊 届かぬ支援/今もシート「修繕費用ない」
- 大阪北部地震１年/命と財産を守る対策を強めよ
- きょうの潮流/子どもが亡くなったことを争っているのが、何…
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