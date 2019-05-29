2019年5月29日(水)
- 日米首脳が自衛艦視察 艦内で“武器取引”/首相、「空母化」を約束 大統領、Ｆ３５「１０５機」歓迎
- 日米首脳の海自護衛艦乗艦/市民・共産党が抗議 横須賀
- 強制不妊 賠償請求を棄却/仙台地裁 旧法の違憲性は認める
- 沖縄知事、米駐日大使に書簡/普天間停止せず疑念
- ハラスメント防止に実効性なし/女性活躍推進法等改定案 倉林議員が反対/参院委で可決
- 米農産物関税で譲歩か/日米貿易交渉 井上議員が追及
- トランプ大統領訪日 「強固な同盟」言うが/米にこびるだけの首相
- 児童虐待防止法改正案可決/高橋議員「親権者体罰禁止に意義」/衆院本会議
- 米軍犯罪８割超不起訴/平和委入手の資料で判明/背景に地位協定と密約
- 依存症教育に不適切/田村智子氏 ＩＲ推進局パンフ批判
- 公正なルール実現を/井上氏 デジタル課税で指摘
- 安全・多様性に懸念/田村貴昭氏 ゲノム編集対応ただす
- 余裕工期で安全確保/清水氏 建設業等改正で要求
- 独禁法違反は「深刻」/笠井氏に経団連の参考人
- 子ども食堂支援して/大門氏 政府に求める
- 原発ゼロ基本法案 審議早く/１０００万人アクション 全国連絡会 署名を提出
- 政務官の行動 検証体制を/白須賀氏の「当番」不在 吉良議員追及/参院文科委
- 畑野議員ら川崎殺傷事件の現地調査
- トランプ氏の訪日/安倍外交の対米従属極まった
- きょうの潮流/平日の朝。いつものようにスクールバスを待つ…
|赤旗ＰＲ