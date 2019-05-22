2019年5月22日(水)
- 参院選１人区 新たに８選挙区で一本化/福井では共産党・山田氏/５野党・会派 書記局長・幹事長会談
- 野党共闘願う人の先頭に/山田和雄統一予定候補の決意
- 廃炉作業に外国人“待った” 仁比氏、かねて要求/厚労省 東電に「慎重な検討」要請
- 都、重複障害児を過少報告/教員配置手厚い学級 減らす/参院文科委 山下議員が独自調査
- 安倍首相主催「桜を見る会」招待者 数千人超過/「資料は破棄」内閣府が答弁/宮本議員追及
- 自公、辞職勧告案に背/丸山議員けん責案を提出
- 歴史踏まえ未来志向/笠井氏と韓日議連会長懇談
- ９条改憲に反対 尊厳持ち生きられる社会を/日弁連・弁政連と共産党懇談
- 下村氏暴言 自民案提示へ焦り/「改憲議論しない人 国会に必要か」/投票法改定審議
- 戦後林政 失敗再び/国有林野法改定案 衆院を通過/田村氏反対
- オール沖縄 さらに強く/タカラ選挙区予定候補事務所開き
- 公明党 「大阪都」構想住民投票に協力/「百害あって一利なし」批判どこへ
- 児童福祉司の増員要望/虐待防止法改正案で参考人/高橋議員質問
- 国交省の職員削減批判/山添議員 災害対応に必要
- 白須賀氏、暴言に開き直り/山下議員「政務官の任は務まらない」
- 冤罪再発防ごう/再審法改正へ市民の会結成/被害者・弁護士・支援者ら
- 廃炉作業 国交省が抜け道/仁比氏追及 外国人の従事可能に
- 「改憲」の争点化/首相の異常な執念打ち破ろう
- きょうの潮流/元小学校教師で、現在は算数教育について大学で…
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