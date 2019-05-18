2019年5月18日(土)
- 改憲 動き急/安倍首相「参院選で訴える」/憲法審に執念 派閥勉強会
- 賃金減 日本だけ ＯＥＣＤ調査/過去２１年間で８％マイナス/他の主要国は大幅増/景気回復へ 賃上げ・安定雇用こそ
- 米軍上空ドローン禁止 改定法成立/新聞協会「知る権利侵害」/共産党など反対
- 丸山議員の辞職勧告案提出/６党・会派が共同/笠井氏「与党加わるべきだ」
- 消費税１０％ありえない/２４日の集会参加訴え
- 維新議員また憲法否定/サイバー攻撃なら「専守防衛の適用除外」 森夏枝氏/安倍改憲の「先兵」くっきり
- 協議継続 政府は関与を/笠井議員 米朝こう着打開へ要求/衆院拉致特
- 中小企業の営業壊す/岩渕氏 消費税１０％中止迫る/参院本会議
- 金融顧客情報を提供/宮本議員「悪用される恐れ」/衆院財金委
- 投票法の欠陥の議論が先/衆院憲法審査会幹事懇 野党が主張
- 安倍政権の“亡国の農政”/シリーズ 党国会議員に聞く 紙智子参院議員/日米ＦＴＡは破綻の道/農林水産業を地域経済の柱に
- 生放送！とことん共産党/小林節氏と山下副委員長が議論/山下氏 首相、改憲の資格ない/小林氏 野党統一候補 立てて
- 日曜版１９日号/消費増税中止、暮らしに希望を/「エンタメで＃ＭｅＴｏｏ」 作家・柚木麻子さん
- 参院選勝利へ力合わせ/希望語り青年に共感を/小池氏らが民青と懇談
- 体罰の完全禁止必要/児童虐待防止 高橋氏が主張
- 破綻処理 業界に責任/金融 大門氏 税金投入を批判
- 中間層の減免続けよ/大学授業料支援 宮本氏が質問
- 木更津配備 否定せず/陸自オスプレイ 防衛省に聞き取り/畑野議員ら
- 日本語教育充実へ決意/浜松の外国人学校 畑野・本村氏が訪問
- 米基地整理縮小を議論/デニー知事会見 ３０日に「万国津梁会議」/沖縄
- 台湾で同性婚合法化/アジア初 若者ら歓声/「新たなページめくった」
- 大阪・維新カジノ 矛盾/利権争い激烈/根強い反対論/統合型リゾート産業展
- ＮＰＴ再検討会議/核固執勢力を包囲する世論を
- きょうの潮流/政治が変われば暮らしは変わる。そんな希望を感じさせる動…
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