2019年5月16日(木)
- Ｆ３５Ａ１機で４０００人分保育所/「爆買い」やめて待機児解消 安心の子育て・福祉の道を
- 丸山議員の辞職求め一致/５野党・会派国対委員長 「論外の暴言」
- スルガ銀 不正融資７８１３件/金融庁 １１年度に苦情把握
- 安倍首相逃げる予算委/５０日間開かれない異常
- 予算委集中審議を要求/景気悪化問題で５野党・会派
- 国会の視点/景気「悪化」判断/予算委開催から逃げるな
- きょう衆院憲法審/幹事交代の議決のみ
- 日ロ交渉行き詰まり/紙議員 不公正ただす外交こそ
- 実態即し支援措置を/笠井議員 中小企業強靱化ただす
- 学テが教員の負担に/畑野議員 文科相「調査を検討」
- 首相の内奏映像、宮内庁公開/野党「天皇の政治利用」と批判
- 丸山議員「戦争」発言 根本に何が/維新の「憲法観」をみる
- 参院選勝利へ 多彩に交流/共産党後援会「文化の夕」 音楽 芸能 対談/東京・新宿
- 家族営より企業重視/農地バンク法改定案 紙氏が批判
- 担い手不足に支援を/農地バンク 紙氏質問に参考人
- 林業「伐りすぎ」懸念/田村氏が盗伐への対応要求
- 被爆者の訴え 世界が共感/ヒバクシャ国際署名/連絡会が帰国報告
- 改憲・増税 国民は求めない/定例国会行動/辰巳参院議員が国会情勢を報告
- 強制不妊被害者への一時金/高橋衆院議員「届ける体制を」
- 弾圧償う法が必要/治維法国賠同盟 国会議員に要請
- 自民 「失言」防止手引配る/“発言は一部が切り取られる”/人権感覚の欠如 無反省
- 丸山氏の戦争発言/議員の資格がないのは明白
- きょうの潮流/待ち望んでいた平和がよみがえる喜び、以前の…
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