2019年5月15日(水)
- 米中貿易摩擦 世界に影響/米、ほぼ全品目に追加関税
- 消費税増税 中止迫る/参院委で大門氏 景気後退は明白
- きょう沖縄復帰４７年/全ての人の尊厳守る社会を/デニー知事コメント 新基地工事強行を批判
- 「戦争による領土奪還」発言/維新、丸山議員を除名
- Ｆ３５Ｂ墜落 米、燃料管の欠陥認定/政府監査院 １１７機で交換必要
- 賃金改定調査で不正/厚労省 最賃改定の審議データ
- 学童 国の責任放棄/倉林議員 職員基準変え質低下
- 廃炉に外国人 否定せず/仁比議員 経産省は東電に撤回迫れ
- 沖縄復帰４７年 続く安保絶対・県民無視/元琉球政府復帰対策室調査官 平良亀之助さん語る/米追従政治打倒へ オール沖縄に期待
- 木更津暫定配備ノー/オスプレイ 防衛省に畑野氏ら
- 緊急着陸許されない/党兵庫県議団省庁要請 山下・金田氏ら
- 被爆国の役割果たせ/井上議員 ＮＰＴ準備委めぐり主張
- 地位協定抜本改正を/米兵の女性殺害 国に沖縄県議会
- 便乗値上げ容認批判/畑野議員 消費税増税の中止要求
- 目先の利益 禍根残す/国有林野管理経営法改定案 参考人が批判/田村貴昭議員質疑
- 国民の信頼が不可欠/ＮＨＫネット同時配信 本村氏ただす/法改定案は可決/衆院委
- “外交で解決するのが筋”/丸山議員「戦争」発言/元島民が怒り
- なくそう子どもの貧困/対策法の今国会改正求め集会
- 菅長官訪米と沖縄/民意を顧みず米国に忠誠とは
- きょうの潮流/肌は色が濃くシミがあり、瞳は茶色で、髪は細くて巻き毛。…
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