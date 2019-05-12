2019年5月12日(日)
- 参院選挙区 新潟で野党統一予定候補/うち越さくら氏を擁立
- さあ参院選 選挙区予定候補駆ける/たつみコータローさん 現 大阪選挙区（改選数４）/国民目線、闇にも鋭く
- 多数支持の議長勧告発出/米英仏は反発 ＮＰＴ準備委閉幕
- 「海は宝 命どぅ宝 参院議員もタカラ」/新基地阻止 選挙で示す/辺野古で県民大行動
- 馬毛島買収 住民不在の交渉迷走/地権者打ち切り通告 防衛省「協議続ける」
- 幼保「無償化」に各紙批判/安心・安全おざなり
- 戸籍紐づけ 危険拡大/マイナンバー 戸籍法改定案に反対/藤野議員
- 共産党幹部会開く
- 小樽海上技術学校が存続/廃止は船員確保に逆行/はたやま氏ら国に要請/北海道
- 労災認定基準改定を/「いの健」センター 厚労省に要請
- 石綿対策強化求める/排出量ピーク前にと田村貴昭議員
- 非情な取り立て批判/変額保険被害で仁比議員
- 復興後押し検討せよ/北海道地震で紙議員
- あったか市政進めたい/埼玉・蕨市長選 よりたか氏政策語る
- 「大阪都」構想/公明が住民投票に協力/維新が“刺客”で揺さぶり
- 参院予定候補 政治の現場をゆく/しいばかずゆき比例予定候補 活動地域 南関東/市民と「戦争加担ノー」
- 鉄路復旧「一歩も引かない」/ＪＲ日田彦山線 田村議員に地元首長/福岡
- うそ・ごまかし政治さよなら/吉良議員と労働者後援会が訴え/東京・渋谷
- レオパレス違法建築/住み替え未定９０００人超/清水氏追及に国交相が答弁/衆院国交委
- マイナンバー拡大/あの手この手で押し付けか
- きょうの潮流/淑女であれ、そして自立せよ。敬愛する母からの教え。…
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