2019年4月24日(水)
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人署名/「９条は大切」 思い共有/高校・大学門前 若者と対話
- ヒバクシャ署名９４１万人/連絡会など発表 ＮＰＴ会合に提出へ
- 消費税１０％ 「バラ色」に/自民、地元説明用に文書 全議員に
- 区市町村議選 日本共産党の全候補者の得票数（PDF）
- イラン原油禁輸 日本にも/米発表 価格への影響懸念
- 赤旗名人戦 １１月９・１０日 全国大会
- 原発廃炉作業は不可/建物の解体は対象外/特定技能外国人/仁比議員に答弁
- 「北方四島帰属」を削除 ２０１９年版外交青書/対北「圧力」文言消える/安倍外交の破たん・混迷が鮮明に
- 社会保障改悪迫る/７５歳以上医療「原則２割に」/財政審分科会
- 偽りの“無償化”法案/吉良氏批判 学費値下げなし/参院文科委
- スリランカ連続爆破テロ/志位委員長が見舞い電
- ベトナムのアイン元主席死去/志位委員長が弔電
- 改憲推進大会に首相がメッセージ
- 韓国大使の歓送会/小池氏ら出席
- 障害者雇用促進法改正案審議入り/当事者参加で議論を/衆院本会議 高橋氏が質問
- 出馬の決意に共感の声/数十年ぶり空白克服の宇多津町/元介護職の青年「福祉充実を」
- 市民連合 参院選へ再スタート/統一地方選・衆院補選受け声明
- 点字用郵便物の集荷拒否/丁寧な対応求める/本村議員
- ダム事前放流検討表明/岡山・新成羽川 仁比氏に国答弁
- 原発特重施設 未完なら原子炉停止を/弁護団声明 期限内の完成を要求
- 官邸、ＮＨＫ支配へ布石/専務理事人事で市民団体要請
- 受信料減免を拡大し、強引な徴収やめよ/衆院総務委 本村議員がＮＨＫに迫る
- 益城町からみなし仮設に入居中の世帯/生活・健康悪化４割/熊本地震３年
- 安倍政権によるメディア介入許すな/法律家６団体が集会
- 放課後デイサービス/事業所の７８％が報酬改定で減収/全国放課後連調査
- ５・３憲法集会へ/改憲阻止・内閣打倒の跳躍台に
- きょうの潮流/朝鮮には「恨（ハン）の思想」があるそうです。ただの恨みで…
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