2019年4月23日(火)
- 衆院補選と統一地方選挙後半戦の結果について/２０１９年４月２２日 日本共産党中央委員会常任幹部会
- 共産党 １００１議席獲得/区市町村議選 ９県で全員当選
- 民主主義わきまえない態度/菅官房長官の新基地推進発言 小池書記局長が批判
- 「首長九条の会」結成へ/東北６県 ５月１８日に全国交流会
- 「国交相裁決は違法」/埋め立て承認撤回取り消し 沖縄知事が審査申し出
- 安保法制廃止法案/野党共同で再提出
- 清水議員が初登院/「参院選へ重責果たす」/繰り上げ当選
- “沖縄の真価 参院選でも”/屋良氏大勝利に決意 ３区補選/「新基地推進の安倍政権倒す」
- 強まった絆 共闘の流れ一歩/大阪１２区 宮本さん会見 支援者拍手
- 沖縄・東村長に當山氏/共産党支援 デニー県政支える
- 秋田市議選４氏全員/陸上イージス争点 議席倍増
- 米兵の女性殺害/沖縄県議会委が全会一致で抗議
- ６市町で空白克服/北海道
- 定数１４減の中５増/東北
- ２議席増 県都全員/北関東
- 清瀬で議会招集権/東京
- 忍野村 空白を克服/南関東
- 福井６市町 ２人増/北陸信越
- 岐阜 改選比４人増/東海
- 大津 ６議席に前進/近畿
- 山口 議席増を達成/中国
- 高知県は全員当選/四国
- 大分 １議席増やす/九州
- 参院選へ「本気の共闘」発展を/全国革新懇が代表世話人会
- 支部集約化 処遇守れ/社保基金で高橋氏指摘
- 感染症対策が弱体化/田村智子氏 公務員削減告発
- 統計の監視 体制必要/本村氏「反省の上に」
- 抗議テント撤去批判/赤嶺氏 絶対に繰り返すな
- 日立 解雇手続きに不備/電機・情報ユニオン 厚労省に指導要請/畑野衆院議員 しいば氏同席
- 「安倍ＮＯ」さらに大きく/川崎市で集会とパレード
- 衆院沖縄３区補選/「辺野古唯一」完全に破綻した
- きょうの潮流/「憎しみは憎しみによってでなく、愛によって…
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