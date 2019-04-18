2019年4月18日(木)
- 共産前進で福祉・くらし守ろう/統一地方選 後半戦 自公と激しい対決
- 共産前進で福祉・くらし守ろう/小池書記局長が都内４カ所駆ける
- 沖縄３区補選 大激戦・大接戦、ヤラ勝利に総力を/党全県決起集会 志位委員長訴え
- 志位委員長が辺野古を海上視察
- 米兵 接触禁止だった/沖縄の女性殺害 外出規制に欠陥/衆院委で赤嶺氏
- 事件当日に外泊許可/沖縄副知事 政府に検証要請
- 禁止法・救済機関こそ/ハラスメントめぐり参考人/衆院委・高橋氏質問
- 自らの諮問機関に経産相が提案/お手盛り・私物化判明/衆院委で笠井氏
- 教育「無償化」 与党こそ言行不一致/公明新聞の記事を小池書記局長が批判
- 衆院大阪１２区・沖縄３区補選勝利へ、全国から支援の集中を訴えます/４月１７日 日本共産党中央委員会
- 大阪１２区補選 最終盤 宮本候補 逆転勝利へ猛追/野党応援勢ぞろい・ボランティア続々/担当記者が語る
- 衆院沖縄３区補選/沖縄の命運を左右するたたかい――大接戦を必ず勝ち抜こう/志位委員長の連帯あいさつ（要旨）
- 大阪・八尾市議選/６議席必ず 連日対話/維新大量擁立 予断許さず
- 京都・京田辺市議選/実績抜群 ５議席守る/自民が攻勢 自共対決鮮明に
- 共闘で希望ある社会/大阪１２区補選 宮本候補を山本議員が応援
- 東京大激戦 一票争う/共産党 全員当選へ全力
- 党派超えた支持を/奈良・大和郡山 山下副委員長が訴え
- 大接戦 僅差で明暗/最後まで宣伝・対話に全力/２０１５年の区市町村議選
- 改憲も増税も許さない/国会前で抗議次々
- 大型船寄港地計画を追及/宮本質問 奄美守る力に/自然を守る会“反対運動に弾み” 島民から感謝のメール
- 宗教者が国会内で集会/南西諸島の軍事増強やめよ
- 留学生大量不明 東京福祉大創立者/教員研修で言いたい放題/調査の国が“いい学校”と 「大学運営関与させない」どこに
- 下関北九州“忖度”道路/調査凍結なぜ解除 田村貴昭氏追及/衆院国交委
- セクハラ禁止規定必要/本村氏“被害者救済のため”/衆院厚労委
- 大問題の国保料/値上げノー 大幅な引き下げを
- きょうの潮流/忘れられないことがある。忘れてほしくないこ…
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