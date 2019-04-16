2019年4月16日(火)
- 衆院大阪１２区補選 「本気の共闘」で宮本勝利を/市民・野党 共同スピーチ/志位委員長が応援
- 沖縄３区補選 ヤラ氏勝利 小池書記局長訴え うるま市/県民対安倍官邸のたたかい/新基地断念・消費増税ノーの審判を
- 統一地方選後半戦始まる/共産党 区市議選に８４９人/町村きょう告示
- ５・３ 東京で憲法集会/実行委会見 声上げ改憲阻止へ
- 熊本本震３年 住宅再建遠く/益城町民ら献花
- 未来ひらく８議席必ず/千葉・船橋 小池書記局長が第一声
- 大阪１２区補選/立民・枝野代表が宮本氏を激励
- 東京２０区・２０市で議員選挙/共産党２０４人が立候補
- 参院予算委開会は当然/小池氏「首相出席の集中審議を」
- 学術研究予算の「選択と集中」/研究力低下は明らか 田村氏追及
- 中小企業の知的財産守れ/特許法等改正案質疑で笠井氏
- 志位委員長が離任の韓国大使と懇談
- 野党４党「忖度道路」視察/山口・福岡両県知事らから聞き取り/田村貴昭氏ら参加
- 宮本候補勝利で、「安倍政治サヨナラ」ののろしをあげよう/衆院大阪１２区補選 志位委員長の訴え（要旨）
- 貧困対策 国政で支える/沖縄 ヤラ候補と青年トーク/デニー知事と小沢代表参加
- 沖縄・日本人女性刺殺/形骸化する「綱紀粛正」策の実態
- 給与差し押さえ質問/藤野議員 一定額以下禁止は必要/衆法務委で参考人質疑
- “安心・安全”に逆行/幼児教育・保育「無償化」で塩川議員/衆院内閣委
- 格差・貧困解消訴え/岩渕議員 憲法２５条の実現を/参院国民生活・経済に関する調査会
- 衆院大阪１２区補選/宮本候補激励・連帯スピーチ
- 大激戦３人全員必ず/愛知・豊橋市で市田副委員長
- ６人当選で福祉向上/大津で山下副委員長
- 全員当選へ力合わせ/墨田・江東・江戸川 田村副委員長
- 区政前に進める議席/文京・中野・杉並 笠井政策委員長
- 統一地方選挙後半戦の１１市/共産党 １３氏無投票当選
- ２４区市長選第一声
- 全国港湾、４８時間スト/産業別最賃 破棄許さぬ
- 南北首脳会談を本格準備へ/文氏、正恩氏演説を評価
- アイヌの尊厳 大事に/新法案 紙議員ら関係者と懇談/北海道新ひだか町
- 衆院大阪１２区補選 各地で声援/憲法守って 増税中止を 共闘頑張れ/宮本候補に願い託す
- 復興 生活再建でこそ/熊本地震３年 益城町で集会
- 大阪と沖縄の補選/おごりと強権の政治に審判を
- きょうの潮流/「核と人間とは共存できない」。この信念のもと…
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